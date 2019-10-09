Сенаторы США заканчивают разработку законопроекта о санкциях против Турции из-за Сирии

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Американские сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции из-за начатой ею военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в среду в своем Twitter сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).

"Турция должна заплатить высокую цену за нападение на наших партнеров - сирийских курдов. <...> В настоящее время завершается работа над нашим двухпартийным законопроектом о санкциях", - написал он.

По его словам, американские сенаторы, как демократы, так и республиканцы, не поддержат "[решение] оставить одну региональную группу, которая внесла больший вклад" в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "[Президент США Дональд] Трамп любит утверждать, что он победил ИГ. Неправильно. Наши силы в партнерстве с сирийскими курдами добились большого прогресса, но многое еще предстоит сделать. ИГ празднуют предательство [со стороны] Трампа", - добавил сенатор.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал начавшуюся турецкую операцию "катастрофой в действии". "Молимся за наших курдских союзников, которые были бесстыдно брошены администрацией Трампа. Этот шаг обеспечивает возрождение ИГ. Мы возглавим усилия в Конгрессе, чтобы заставить [президента Турции Тайипа] Эрдогана заплатить высокую цену", - написал он у себя в "Твиттере", призвав американского лидера "изменить курс и вернуться к концепции зоны безопасности, которая работала".

В понедельник Грэм уже пригрозил Турции санкциями, если она "вторгнется в Сирию", и приостановкой членства в НАТО в случае атак на курдов.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией.