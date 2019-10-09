Генсек ООН выразил обеспокоенность событиями в Сирии на фоне операции Турции

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией в северо-восточной Сирии, где проводит военную операцию Турция. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генсек ООН глубоко обеспокоен недавними событиями в северо-восточной Сирии. Все военные операции должны осуществляться в соответствии с Уставом ООН и нормами международного гуманитарного права, следует обеспечить безопасность гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - сказал он.

"Генсек ООН подчеркивает, что у конфликта в Сирии нет военного решения, лишь инклюзивный и заслуживающий доверия политический процесс, согласно резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 2254, позволит обеспечить урегулирование на долгосрочной основе", - добавил Хак. Он напомнил, что, как ранее подчеркивалось в СБ ООН, "при любом решении должны быть соблюдены суверенитет и территориальная целостность Сирии".

Хак не ответил на вопрос о том, осуждает ли ООН действия Турции. Он также не подтвердил информацию о том, что власти Турции заранее предупредили Гутерриша о проведении операции. "Совершенно точно, что этим утром он знал о начале операции", - добавил Хак.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Цель операции - создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией.