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МИД Грузии: сопредседатели Женевских дискуссий представили план по деэскалации ситуации

Тбилиси обсудит предложения сопредседателей и озвучит свою позицию на следующем раунде переговоров, отметил замглавы ведомства Лаша Дарсалия

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в ходе 49-ого раунда переговоров представили определенный план по деэскалации ситуации в регионе. Об этом в среду заявил журналистам замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

"Можно сказать одно, что в интересы всех сторон входит деэскалация существующей ситуации, постепенное разряжение обстановки. Соответственно, в этом направлении работа должна продолжиться. Сопредседателями были озвучены несколько идей, которые мы обработаем", - сказал Дарсалия, не уточнив, в чем именно заключался план по деэскалации обстановки.

По словам Дарсалии, Тбилиси обсудит предложения сопредседателей и озвучит свою позицию на следующем раунде переговоров.

49-й раунд Женевских дискуссий проходил с 8 до 9 октября. В нем впервые с российской стороны в качестве переговорщика участвовал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, который сменил на этом посту статс-секретаря Григория Карасина. Женевские дискуссии по Закавказью остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси, основой служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после вооруженного конфликта в августе 2008 года. В переговорах в Женеве принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Главная цель дискуссий - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.

Теги
Грузия
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