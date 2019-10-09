Египет потребовал экстренного созыва ЛАГ в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Египет потребовал в среду экстренного созыва Лиги арабских государств (ЛАГ) для обсуждения ситуации на северо-востоке Сирии в связи с проведением там Турцией военной операции. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Ранее официальный Каир самым решительным образом осудил действия Турции, которая объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира". Она началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью операции, по заявлениям Анкары, является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Тем временем ЛАГ уже выступила с осуждением военной операции Турции, "которая является нарушением суверенитета Сирии". "Эта запланированная операция Анкары представляет собой явное нарушение суверенитета Сирии, угрожает ее территориальной целостности и открывает дверь для дальнейшего ухудшения гуманитарной обстановки и ситуации в сфере безопасности, - говорится в обнародованном заявлении панарабской организации. - Вторжение Турции на сирийскую территорию угрожает разжечь еще большие конфликты на севере и востоке Сирии и чревато восстановлением террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) своего контроля [над этими районами]".