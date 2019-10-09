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Кризис на Украине

В ЛНР подтвердили готовность к отводу войск в Золотом 10 октября

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня добавили, что украинские силовики грубо нарушают достигнутые в Минске договоренности

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) готова повторно предпринять попытку разведения сил и средств в районе Золотого 10 октября. Об этом в среду сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

"Народная милиция ЛНР готова к выполнению минских договоренностей, и учитывая, что на отведение сил и средств планом-графиком предусмотрено трое суток, повторно, 10 октября 2019 года, в 12:00 будет сигналом белой ракеты подтверждена готовность нашей стороны к возобновлению обязательств по разведению сил и средств на участке № 2 "Золотое", - сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что украинские силовики грубо нарушают достигнутые в Минске договоренности, не соблюдают режим прекращения огня и продолжают обустраивать фортификационные сооружения на участке разведения сил и средств. "Надеемся, что официальный Киев прислушается к нашей инициативе и примет меры по устранению нарушений рамочного решения и выполнит достигнутые договоренности", - подчеркнули в ведомстве.

На последней встрече Контактной группы, состоявшейся 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Тем не менее, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона вновь сорвала разведение, однако наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.

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