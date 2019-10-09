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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в расследовании крушения MH17

Стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком сотрудничество в расследовании причин крушения MH17. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о крушении самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины и возможности инвестиционного сотрудничества. Глава МИД Нидерландов в четверг встретится со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Во вторник парламент Нидерландов одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении Boeing на востоке страны в июле 2014 года. Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
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