Меркель пообещала попытаться договориться с РФ и Францией о дате "нормандского саммита"

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала использовать предстоящие контакты с представителями России и Франции для достижения договоренности о дате проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с Меркель.

"Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита", - сказано в сообщении.

Кроме прочего Меркель и Зеленский обсудили вопрос разведения сил и средств в Донбассе. "Владимир Зеленский сообщил собеседнице о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого (населенные пункты на востоке Украины - прим. ТАСС), а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской", - проинформировали в офисе украинского лидера.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сказал ТАСС, что есть возможность того, что перед проведением саммита пройдет встреча глав МИД "нормандской четверки", но "так же как и для саммита нужно собираться с четким пониманием того, что договоренности выполнены украинской стороной". "Возможность существует, но условия для нее пока, как мне представляется, не созрели, до тех пор пока Украина не выполнит все те договоренности, которые она в том числе согласовала в Контактной группе 18 сентября", - подчеркнул Руденко.

На встрече Контактной группы 1 октября, кроме прочего, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Тем не менее, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона вновь сорвала разведение, однако наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.