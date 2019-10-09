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Reuters: США готовят новые санкции против Кубы за поддержку правительства Венесуэлы

О новых санкциях будет объявлено в ближайшие недели, отмечает агентство

ТАСС, 9 октября. Администрация США готовится ввести новые санкции в отношении Кубы за поддержку правительства Венесуэлы, оказываемую властями островного государства. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.

"Мы всегда пытаемся найти способы оказания давления [на Кубу], так как мы не наблюдаем никаких улучшений в поведении [этой страны] относительно как Венесуэлы, так и прав человека в целом", - приводит агентство слова Абрамса. По данным агентства, о новых санкциях в отношении островного государства будет объявлено в ближайшие недели. Как ожидается, ограничительные меры коснутся туристического и нефтяного секторов Кубы. Под удар в том числе попадут поставки в Гавану нефти, осуществляемые Венесуэлой.

Как отмечает Reuters, Вашингтон недоволен тем, что его политика оказания максимального давления на Каракас с целью свержения президента Николаса Мадуро не приносит результатов. В связи с этим США готовятся предпринять дополнительные действия, включающие в себя как введение новых американских санкций, так и попытки убедить своих европейских и латиноамериканских партнеров в необходимости применения ограничительных мер с их стороны.

Как сообщает Reuters, США также внимательно изучают способы оказания Венесуэле финансовой поддержки со стороны России. Абрамс отказался прямо отвечать на вопрос агентства о том, намерен ли Вашингтон ввести санкции в отношении компании "Роснефть", ведущей бизнес в Венесуэле. При этом он подчеркнул, что вашингтонская администрация планирует "более пристально изучить способы, с помощью которых Россия поддерживает режим" в Венесуэле. Между тем, по данным агентства, США с осторожностью смотрят на возможность введения санкций против "Роснефти", осознавая, что это лишь усилит уже имеющуюся напряженность в отношениях с РФ.

Абрамс ранее заявлял, что США допускают в будущем санкции против "Роснефти", являющейся одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле, но пока не готовы их ввести. Как заявила в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, введение Вашингтоном санкций за бизнес в Венесуэле стало бы примером недобросовестной конкуренции.

Теги
СШАКубаВенесуэла
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