В Лондоне заявили, что турецкая операция в Сирии грозит свести на нет успехи в борьбе с ИГ

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Турецкая военная операция в Сирии грозит свести на нет успехи в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и дестабилизировать обстановку в регионе. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.

"Я серьезно обеспокоен тем, что Турция в одностороннем порядка начала военные действия. Это может дестабилизировать обстановку в регионе, усилить гуманитарный кризис и свести на нет успехи, достигнутые в борьбе с "Даиш" (арабское наименование ИГ - прим. ТАСС), на которой мы все должны сосредоточиться", - сказал министр.

Рааб добавил, что Турция проявила великодушие, разместив на своей территории большое количество сирийских беженцев. При этом он подчеркнул, что Великобритания "не поддержит планы по их возвращению на родину, пока там не созданы условия для того, чтобы они возвращались домой добровольно и не опасались за свою безопасность".

В среду Турция объявила о проведении на севере Сирии военной операции под названием "Источник мира" с целью создания буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, будут перемещены с турецкой территории сирийские беженцы.