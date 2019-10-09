NYT: Facebook отклонила просьбу удалить политрекламу с критикой действий Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Администрация соцсети Facebook отказалась удалить 30-секундный видеоролик с критикой действий бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине, размещенный 27 сентября по заказу предвыборного штаба Дональда Трампа и набравший миллионы просмотров. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, отметив, что ролик, который потребовал уделить предвыборный штаб Байдена, ранее отказалась транслировать телекомпания CNN.

"Джо Байден обещал $1 млрд Украине, если будет уволен прокурор, который вел расследование в отношении компании его сына, - привела газета цитату из видеоролика. - Когда президент Трамп попросил Украину провести расследование в связи с коррупцией, демократы захотели объявить ему импичмент".

Соцсеть не последовала примеру телекомпании CNN, отметила газета, и в минувший вторник отклонила запрос предвыборного штаба Байдена убрать эту политическую рекламу, набравшую 5 млн просмотров. В письме, адресованном в предвыборный штаб Байдена, руководитель группы, занимающейся разработкой политики компании в освещении выборов, Кэти Харбат отметила, что их "подход основывается на фундаментальном принципе свободы слова". Как подчеркнула NYT, это решение администрации соцсети "свидетельствует о стремлении избегать какого-либо вмешательства в вопросы модерации политических заявлений".

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джо Байден, пользующийся сейчас поддержкой 26% сторонников Демократической партии, считается вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.