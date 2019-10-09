Отряды СДС заявили, что отразили наступление турецких войск на Телль-Абъяд

ТАСС, 9 октября. Курдские отряды, входящие в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), заявили, что отразили турецкое наступление на пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Наземная атака турецких сил отражена бойцами СДС в городе Телль-Абъяд. На данный момент наступления нет", - приводит агентство слова представителя СДС Мустафы Бали.

Турецкая авиация и артиллерия в среду нанесли интенсивные удары по позициям курдских формирований в окрестностях населенных пунктов Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн в соседней провинции Хасеке. Их жители переместились в расположенные по соседству населенные пункты Дербасия и Амуда.

В среду Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.