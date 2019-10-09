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Военная операция Турции на севере Сирии

Отряды СДС заявили, что отразили наступление турецких войск на Телль-Абъяд

На данный момент наступления нет, отметил представитель СДС Мустафа Бали

ТАСС, 9 октября. Курдские отряды, входящие в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), заявили, что отразили турецкое наступление на пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Наземная атака турецких сил отражена бойцами СДС в городе Телль-Абъяд. На данный момент наступления нет", - приводит агентство слова представителя СДС Мустафы Бали.

Турецкая авиация и артиллерия в среду нанесли интенсивные удары по позициям курдских формирований в окрестностях населенных пунктов Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн в соседней провинции Хасеке. Их жители переместились в расположенные по соседству населенные пункты Дербасия и Амуда.

В среду Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Теги
СирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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