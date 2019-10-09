Американские сенаторы предлагают ввести санкции в отношении активов Эрдогана в США

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Линдси Грум (республиканец от штата Южная Каролина) предлагают ввести санкции в отношении американских активов президента Турции Тайипа Эрдогана, а также активов вице-президента страны, главы Министерства обороны, внешнеполитического ведомства, Минфина, Минторга и Министерства энергетики в связи с начатой Анкарой операцией на северо-востоке Сирии. Основные положения соответствующего законопроекта Ван Холлен опубликовал в среду у себя в Twitter.

Помимо этого предлагается ввести визовые ограничения для турецкого руководства, а также санкции в отношении Турции в связи с покупкой российских С-400.