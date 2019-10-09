СМИ: восемь сирийских граждан погибли в ходе турецких обстрелов города Камышлы

ТАСС, 10 октября. Не менее восьми мирных граждан, в том числе трое детей погибли во время обстрела турецкими войсками города Камышлы и его окрестностей в провинции Хасеке. Об этом сообщило в четверг агентство SANA. По его информации, еще 14 граждан получили ранения.

Как утверждает агентство, артиллерия турецкой армии вела огонь по жилым кварталам. Сообщения о пострадавших поступили также из населенных пунктов Дербасия и Мешрефа в пограничном районе Рас-эль-Айн.

По сведениям SANA, в Рас-эль-Айне, а также на другом участке границы в Телль-Абъяде (провинция Ракка) идут перестрелки между курдскими формированиями из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) и турецкими войсками.

Турецкая артиллерия обстреливает также город Кобани (Айн-эль-Араб), который находится на восточном берегу реки Евфрат в 150 км к северо-востоку от Алеппо.