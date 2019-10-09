Власти Турции расследуют дела о разжигании ненависти на фоне операции в Сирии

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Турции возбудили расследование в отношении 78 человек за разжигание ненависти в социальных сетях из-за новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства внутренних дел.

"Было возбуждено расследование в отношении 78 человек за разжигание ненависти в соцсетях и на различных сайтах при помощи черной пропаганды. Таким образом они пытались дискредитировать наших военных и вели пропаганду террористических организаций. Мы продолжим борьбу с преступностью во всех областях, в том числе и в виртуальном мире", - отмечается в коммюнике.