CNN: осведомитель по делу Трампа не работал ни на демократов, ни на республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 25 июля, не работал и не консультировал ни одного из кандидатов от Демократической или Республиканской партий на предстоящих в 2020 году выборах. Об этом говорится в распространенном в среду телекомпанией CNN заявлении адвоката осведомителя Марка Зейда.

Он опроверг публикацию газеты Washington Examiner о том, что неназванный сотрудник разведки имел профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах. По словам адвоката, подобные статьи призваны опорочить его клиента и "отвлечь внимание от сути его жалобы".

"Наш клиент никогда не работал и не консультировал ни одного политического кандидата, ни одну предвыборную кампанию или политическую партию. Наш клиент всю свою карьеру на государственной службе занимал посты, которые не относятся к политике, являются гражданскими и входят в структуру исполнительной ветви власти. Исполняя эти служебные обязанности, наш клиент общался с претендентами в президенты не как с кандидатами в президенты, а как с лицами, занимающими выборные должности", - пояснил адвокат. По его мнению, личность осведомителя не играет никакой роли для процедуры импичмента Трампа.