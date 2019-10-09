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Помпео: США продолжат поднимать тему прав человека в Китае

Госсекретарь США обратил внимание на разрушение уйгурской идентичности

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. США продолжат поднимать вопросы "нарушения прав человека" в Китае. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу PBS.

"Разрушение уйгурской идентичности... это то, о чем мы продолжим громко говорить. Надеемся, что Китай изменит свое поведение, - сказал он. - Это не только существенное нарушение прав человека. Не думаю, что в интересах Китая продолжать эту линию".

"Мы делаем все, чтобы остановить этот курс. Ввели санкции против 28 организаций, - отметил Помпео. - Как сказал президент [США Дональд Трамп], мы продолжим говорить об этих нарушениях прав человека, в частности, в Гонконге, пока не будем уверены, что вопросы вернулись в русло гуманности".

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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