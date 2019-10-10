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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: турецкие войска разобрали бетонные заграждения возле Телль-Халафа на границе с Сирией

В этом районе проживают христиане-ассирийцы, которые считаются религиозно-этническим меньшинством в Хасеке

ТАСС, 10 октября. Турецкие военнослужащие демонтировали бетонные заграждения напротив сирийского города Телль-Халаф к западу от района Рас-аль-Айн в сирийской провинции Хасеке и готовятся начать вторжение на данном участке границы. Об этом сообщила в четверг сирийская телестанция Al Ekhbariya.

По ее информации, в среду турецкая артиллерия уже вела обстрелы населенных пунктов в долине реки Хабур, где находится Телль-Халаф - один из центров древней месопотамской цивилизации на севере Сирии. В этом районе проживают христиане-ассирийцы, которые считаются религиозно-этническим меньшинством в Хасеке.

Согласно информации агентства SANA, на севере провинции Ракка турецкие военнослужащие проникли вглубь сирийской территории и заняли четыре селения в окрестностях пограничного города Телль-Абъяд. В среду представитель коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мустафа Бали сообщил телеканалу Al Mayadeen, что курдским отрядам удалось отразить на этом участке фронта атаку турецких войск и сражающихся на их стороне формирований сирийской оппозиции.

Министерство национальной обороны Турции заявило в четверг, что вооруженные силы республики в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов", как называют в Анкаре бойцов СДС. Государственное сирийское агентство SANA назвало вторжение турецких войск агрессией. По его сведениям, в ходе бомбардировок и обстрелов, которые вели турецкие войска, в городе Камышлы и его окрестностях погибли не менее восьми мирных граждан, в том числе трое детей, еще 14 человек получили ранения. Сообщения о пострадавших поступили также из населенных пунктов Дербасия и Мешрефа в пограничном районе Рас-эль-Айн, куда вошли турецкие войска.

В сводке коалиции СДС говорится, что потери в ее рядах составили за сутки три человека. Курдские бойцы утверждают, что вывели из строя четыре танка противника и убили пятерых турецких военнослужащих.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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