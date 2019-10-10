СМИ: КНДР может пересмотреть отношения с США после осуждения Европой ее ракетных пусков

ТАСС, 10 октября. КНДР может пересмотреть политику в отношении США после публикации совместного заявления европейских стран, осуждающих ракетные пуски Пхеньяна. Об этом в четверг сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя МИД народной республики.

"Тот факт, что Совет безопасности ООН, несмотря на наши предупреждения, несправедливо оценивает принимаемые нами меры безопасности, побуждает нас пересмотреть позицию касательно налаживания доверительных отношений с США", - цитирует ЦТАК представителя внешнеполитического ведомства.

"США выпрашивали возможность проведения рабочих переговоров. Сейчас они заявляют, что встреча прошла успешно, несмотря на то что никаких результатов добиться не удалось, - подчеркнул представитель МИД КНДР. - На этом фоне они призвали своих приспешников опубликовать осуждающее нас заявление", - добавил он.

Помимо этого, представитель МИД КНДР подчеркнул, что "терпению Пхеньяна есть предел, ведь нельзя ожидать, что предпринятые навстречу диалогу шаги будут продолжаться бесконечно".

Заявление о ракетных пусках КНДР было принято 8 октября Великобританией, Францией, Германией, Бельгией, Польшей и Эстонией после закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации в Мали, в ходе которого также затрагивалась тема запуска Севером баллистической ракеты. 2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.

КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок "Пуккыксон-1" в августе 2016 года. После успешного запуска она была модернизирована с учетом требований наземного старта и получила название "Пуккыксон-2" (первый запуск состоялся в феврале 2017 года). По оценкам специалистов, обе ракеты имеют дальность полета около 1300 км.