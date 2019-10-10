СМИ: число жертв обстрелов турецких городов со стороны курдов возросло до шести

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Число жертв обстрела сирийскими курдскими формированиями турецких городов на границе с Сирией возросло до шести человек. Об этом сообщил в четверг телеканал NTV.

По его данным, еще 70 человек получили ранения в ряде городов в провинциях Шанлыурфа и Мардин. Среди погибших числится 9-месячный ребенок.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. По данным телеканала Al Arabiya, 17 мирных жителей стали за сутки жертвами ударов турецких ВС по районам на севере Сирии.