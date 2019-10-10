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Кризис на Украине

Суд разрешил прокурорам изъять в Офисе президента Украины документы по боям под Иловайском

Изъятие документов будет проводиться в рамках расследования уголовного дела с целью выяснения обстоятельств иловайской трагедии, а также ее причин и последствий

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Украинский суд разрешил прокуратуре изъять в Офисе президента страны документы, касающиеся боев в районе города Иловайск в ходе конфликта в Донбассе в августе 2014 года, в результате которых украинские войска понесли тяжелые потери. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры на своей странице в сети Facebook.

Изъятие документов будет проводиться в рамках расследования уголовного дела с целью выяснения обстоятельств иловайской трагедии, а также ее причин и последствий. "В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск", - сообщила прокуратура.

Ранее военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что Главная военная прокуратура в результате расследования даст правовую квалификацию событиям, приведшим к образованию так называемого иловайского котла и гибели военнослужащих.

В августе 2017 года Главная военная прокуратура завершила расследование этого дела, однако оно до сих пор не передано в суд. Как считают военные эксперты, дело может стать для украинских генералов, отдавших приказ на наступление, настоящим приговором. По их мнению, окружение бывшего президента Петра Порошенко пытается снять с себя ответственность за гибель людей.

Согласно отчету ООН, в боях за Иловайск погибло 366 и было ранено 429 украинских военных, еще около 300 были взяты в плен. Жертвами боевых действий также стали более 30 гражданских лиц, было разрушено около 600 домов.

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