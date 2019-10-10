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Помощник генсека ООН представит Совбезу информацию о гуманитарной ситуации в Сирии

В частности, члены Совета безопасности получат сведения от помощника генсека ООН Халеда Хиари, занимающегося вопросами Азии и Ближнего Востока

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер представит Совету Безопасности всемирной организации информацию об обстановке на северо-востоке Сирии в свете военной операции Турции. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Как он отметил, государства, входящие в СБ, "обсудят Сирию, помощник генсека Урсула Мюллер проинформирует их о гуманитарной ситуации на северо-востоке страны". "Как ожидается, они также получат сведения от помощника генсека ООН, занимающегося вопросами Азии и Ближнего Востока, Халеда Хиари", - сказал Хак.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совбеза ООН.

Теги
СирияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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