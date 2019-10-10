Парламент Кубы избрал Эстебана Ласо на должность председателя Госсовета

ГАВАНА, 10 октября. /ТАСС/. Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы избрала в четверг на внеочередном заседании своего председателя Эстебана Ласо на должность председателя Государственного совета. Об этом сообщается в Twitter ассамблеи.

"Новый состав руководства Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета: председатель - Эстебан Ласо Эрнандес, заместитель председателя - Ана Мария Мари Мачадо, секретарь - Омеро Акоста Альварес", - говорится в сообщении.

В соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале этого года, председатель Государственного совета не является главой государства, эту функцию выполняет президент республики.