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Парламент Кубы избрал Эстебана Ласо на должность председателя Госсовета

В соответствии с положениями новой конституции страны председатель Государственного совета не является главой государства, эту функцию выполняет президент республики
Председатель Госсовета Кубы Эстебан Ласо Fernando Medina/Pool photo via AP
Описание
Председатель Госсовета Кубы Эстебан Ласо
© Fernando Medina/Pool photo via AP

ГАВАНА, 10 октября. /ТАСС/. Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы избрала в четверг на внеочередном заседании своего председателя Эстебана Ласо на должность председателя Государственного совета. Об этом сообщается в Twitter ассамблеи.

"Новый состав руководства Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета: председатель - Эстебан Ласо Эрнандес, заместитель председателя - Ана Мария Мари Мачадо, секретарь - Омеро Акоста Альварес", - говорится в сообщении.

В соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале этого года, председатель Государственного совета не является главой государства, эту функцию выполняет президент республики.

Теги
Куба
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