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Парламент Кубы избрал Мигеля Диас-Канеля на должность президента республики

В свою очередь на пост вице-президента был избран Сальвадор Вальдес Меса

ГАВАНА, 10 октября. /ТАСС/. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы избрали в четверг на внеочередном заседании Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики в соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале этого года. Об этом сообщается в Twitter ассамблеи.

"Председатель Национального избирательного совета Алина Бальсейро сообщает о результатах голосования и объявляет, что на пост президента республики был избран Мигель Диас-Канель Бермудес, на пост вице-президента - Сальвадор Вальдес Меса", - говорится в сообщении.

Теги
Куба
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