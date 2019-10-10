Парламент Кубы избрал Мигеля Диас-Канеля на должность президента республики

ГАВАНА, 10 октября. /ТАСС/. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы избрали в четверг на внеочередном заседании Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики в соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале этого года. Об этом сообщается в Twitter ассамблеи.

"Председатель Национального избирательного совета Алина Бальсейро сообщает о результатах голосования и объявляет, что на пост президента республики был избран Мигель Диас-Канель Бермудес, на пост вице-президента - Сальвадор Вальдес Меса", - говорится в сообщении.