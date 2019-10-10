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"Кремлевский список" США

WSJ: осведомитель по делу Трампа просит Конгресс разрешить ему давать показания заочно

Он аргументировал свою просьбу опасениями того, что в случае очной явки его личность будет неминуемо раскрыта

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 25 июля, попросил разрешения давать показания в Конгрессе не лично, а в письменной форме. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, осведомитель направил свою просьбу через адвокатов в комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Разведчик аргументировал свою просьбу опасениями того, что в случае очной явки его личность будет неминуемо раскрыта. Это, учитывая возможные последствия процедуры импичмента, создаст угрозу безопасности осведомителя.

Адвокат неназваного сотрудника разведки Марк Зейд в среду в заявлении, распространенном телекомпанией CNN, опроверг публикацию газеты Washington Examiner о том, что его клиент имел профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. По словам адвоката, подобные статьи призваны опорочить его клиента и "отвлечь внимание от сути его жалобы".

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

Теги
Трамп, Дональд"Кремлевский список" США
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