Reuters: Парнас и Фруман останутся под стражей, пока не выполнят условия залога

ТАСС, 11 октября. Выходцы из СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, задержанные в среду по подозрению в содействии адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, будут оставлены под стражей до тех пор, пока не выполнят все требования для освобождения под залог. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, Парнас и Фруман должны предоставить в качестве залога по $1 млн, сдать паспорта и выполнить ряд других условий, после чего они будут переведены под домашний арест.

Ранее демократы в Палате представителей Конгресса США выписали Парнасу и Фруману повестки с требованием явиться на слушания в рамках процедуры импичмента. Конгрессмены потребовали от них предоставить документы, имеющие отношение к делу, до 16 октября. Живущие во Флориде Фруман и Парнас, предположительно, содействовали адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Как ожидается, задержанные предстанут перед судом в течение суток.

WSJ отмечает, что Парнас и Фруман родились в Советском Союзе и позже переехали в США. Они ранее якобы перечислили более $300 тыс. на счета политических комитетов, выступающих в поддержку президента США Дональда Трампа и республиканцев. По данным агентства Associated Press, Парнас и Фруман установили связи с руководством Республиканской партии и встречались с Трампом в Белом доме и поместье президента США Мар-а-Лаго.

Скандал в Вашингтоне

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.