Полиция Эквадора задержала группу венесуэльцев по подозрению в шпионаже

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 октября. /ТАСС/. Эквадорская полиция задержала в четверг в районе столичного аэропорта 17 человек, в том числе граждан Венесуэлы, подозреваемых в шпионаже и подрывной деятельности. Как уточнила в своем аккаунте в Twitter глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо, при них обнаружена информация о президенте страны Ленине Морено и вице-президенте Отто Соннехольснере.

"В ближайшее время они предстанут перед правосудием. Каждый новый факт подтверждает, что за хаосом в стране стоят заинтересованные в нем лица", - написала министр. По ее словам, власти со всей серьезностью относятся к происходящему и понимают, "что находится на кону".

По информации газеты El Universo, задержанные под видом сотрудников сервисов агрегаторов такси осуществляли слежку за передвижениями президента и вице-президента, на что указывают обнаруженные при них фотоснимки авиаборта и автомобилей кортежа главы государства. Кроме того, у подозреваемых изъято холодное оружие и наркотики. По словам генерала МВД Патрисио Каррийо, речь может идти о возможной подготовке нападения на президентский кортеж, сообщает издание.

На прошлой неделе лидер Эквадора подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения. В среду руководство МВД заявило, что во время протестов более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью.