Конгрессмены-республиканцы готовят законопроект о санкциях против Турции из-за Сирии

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США вслед за своими коллегами в Сенате готовят законопроект о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией на северо-востоке Сирии, а также из-за сотрудничества Анкары с "противниками США, такими как Россия". Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте конгрессмена Лиз Чейни (республиканка от штата Вайоминг).

"Президент [Турции Тайип] Эрдоган и его режим должны столкнуться с серьезными последствиями за жестокое нападение на наших курдских союзников на севере Сирии. <...> Эти санкции являются не только ответом на кровопролитные атаки <...>.

Конгресс долгое время беспокоит сотрудничество [турецкого] режима с противниками США, такими как Россия. Если Турция хочет, чтобы к ней относили как к союзнику, она должна начать вести себя соответствующим образом", - приводятся в сообщении слова Чейни.

Как отмечается в пресс-релизе, инициативу уже поддержали более 25 конгрессменов-республиканцев.

Подготовка законопроекта о санкциях в отношении Турции ведется и в американском Сенате. В среду демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм уже представили основные положения соей инициативы. Помимо прочего, они предлагают ввести санкции в отношении активов Эрдогана и других представителей турецкого руководства, ограничить выдачу виз официальным лицам Турции. Законопроект также предусматривает меры против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, рестрикции в отношении энергетического сектора страны и запрет на оказание США военной помощи Турции.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.