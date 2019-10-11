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Reuters: помощник Трампа сократит штат Совета нацбезопасности США на треть

Роберт О'Брайен также намеревается вернуть подконтрольное ему ведомство к первоначальной координирующей роли, которой оно лишилось при Джоне Болтоне, отмечает агентство

ТАСС, 11 октября. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в четверг о намерении сократить число сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на треть и ограничить роль структуры в вопросах внешней политики. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

"Мы [СНБ] хотим координировать политику из Белого дома, а не заниматься практической реализацией внешней политики и решений в области национальной безопасности. Это работа министерств и управлений", - цитирует агентство слова О'Брайена.

По данным Reuters, О'Брайен планирует сократить число сотрудников СНБ с 178 до 117. Помощник Трампа также намеревается вернуть подконтрольное ему ведомство к первоначальной координирующей роли, которой оно лишилось при предшественнике О'Брайена Джоне Болтоне, отправленном в отставку в прошлом месяце по распоряжению президента.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал в конфиденциальном порядке распоряжение существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности в рамках курса на повышение эффективности СНБ, который состоит из порядка 310 человек, главным образом бывших кадровых сотрудников Госдепартамента, Пентагона и спецслужб.

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