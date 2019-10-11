Постпредство США при ООН заявило, что не блокировало выработку заявления Совбеза по Сирии

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Постпредство США при ООН в четверг назвало не соответствующими действительности предположения о том, что оно якобы блокировало выработку общего заявления Совета Безопасности ООН после консультаций по ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом постпредство сообщило в четверг вечером в Twitter.

"Как совершенно недвусмысленно заявил президент, США не выражали поддержку решению Турции начать военное вторжение в Сирию, - говорится в сообщении. - Ответственность теперь на Турции, как и обязанности соблюдать действующие правила, обеспечивать защиту уязвимого населения, а также гарантии того, что ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) не восстановит свою деятельность, что имело бы серьезные последствия".

"Любые предположения относительно того, что США блокировали на закрытых консультациях выработку общего заявления Совета Безопасности ООН по Турции, совершенно ложны, - подчеркивается в сообщении. - Мы ясно дали понять. что не поддерживаем военное вторжение Турции в Сирию".

Ранее в четверг в беседе с журналистами постпред США при ООН Келли Крафт отметила, что США "ни в какой степени не поощряют" операцию Турции.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.