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Суд в США разрешил освободить из-под стражи экс-президента Перу

Ходатайство защитников Алехандро Толедо удовлетворено до начала разбирательства запроса об экстрадиции

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Экс-президенту Перу Алехандро Толедо позволено выйти из-под стражи в США и продолжать оспаривать запрос на выдачу властям его страны на основании обвинений в коррупции. Как сообщило агентство деловых новостей Bloomberg, так постановил в четверг федеральный суд американского города Сан-Франциско (штат Калифорния).

Федеральный суд удовлетворил ходатайство Толедо об освобождении из-под стражи до начала разбирательства запроса Перу об экстрадиции. Это решение отменяет принятое ранее постановление суда низшей инстанции, отклонившего просьбу экс-президента.

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 годы, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $20 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу.

По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США.

Теги
БразилияПеруСША
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