Демократы считают, что Джулиани надо дать показания из-за попавших под суд партнеров

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Адвокату президента США Рудольфу Джулиани придется дать показания в Конгрессе в свете того, что двум его партнерам предъявили обвинения в сговоре с целью привлечения средств российского предпринимателя на финансирование ряда американских избирательных кампаний, а также в нарушениях при ведении лоббистской деятельности в интересах украинского чиновника. Об этом заявил в четверг лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Сейчас появились вызывающие большую тревогу репортажи о том, что двум партнерам Джулиани предъявлены уголовные обвинения прокуратурой Южного округа [штата Нью-Йорк]", - сказал Шумер. "Джулиани по уши увяз во всей этой истории. Он обязан давать показания под присягой, поэтому ему могут задать вопросы, раз уж все это вышло наружу", - добавил сенатор.

Президент США Дональд Трамп, общаясь в четверг с журналистами на Южной лужайке Белого дома, не исключил, что его адвокату предъявят обвинения из-за попавших под суд партнеров. При этом глава администрации США категорически отверг предположения о том, что он или его избирательный штаб могут быть замешаны в нынешнем скандале вокруг Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, Парнас, Фруман, а также Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман в среду вечером были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере $1 млн.

Кукушкина в этот же день взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Белоруссии. Коррейа остается на свободе. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти лет.

Информационное агентство Associated Press с в сентябре передавало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению Джулиани они будто добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.