СМИ: переход на границе Мексики и США вновь открылся после акции протеста мигрантов

МЕХИКО, 11 октября. /ТАСС/. Пограничный переход между мексиканским городом Матаморос и соседним Браунсвиллом, находящимся в штате Техас, в четверг вечером вновь открылся после устроенной мигрантами акции протеста. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

В манифестации приняли участие около 300 выходцев из стран Центральной Америки, Венесуэлы и Кубы. Они блокировали движение по мосту между двумя городами, выражая таким образом недовольство действиями властей США, которые, по их утверждению, сильно затягивают рассмотрение запросов на предоставление убежища.

Президент США Дональд Трамп 30 мая пригрозил обложить пошлиной в размере 5% товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Представителям двух стран удалось договориться, и введение тарифов было отложено на неопределенный срок. К сентябрю, по оценкам властей Мексики, их действия помогли снизить число направляющихся в США мигрантов на 56%.