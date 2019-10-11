Участники СНГ доработают проект соглашения о сотрудничестве против коррупции

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Проект соглашения о сотрудничестве в противодействии коррупции будет дорабатываться участниками Содружества независимых государств. Об этом сообщил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, уточнив, что пока документ предлагается не рассматривать на уровне глав государств.

"По двум документам, которые были ранее внесены в проект повестки дня, принято решение продолжить работу по их доработке. Это соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования и о сотрудничестве в противодействии коррупции. Сегодня предлагается эти вопросы на уровне глав государств пока не рассматривать", - сказал Лебедев на заседании совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

При этом он добавил, что остальные документы готовы к рассмотрению без замечаний.