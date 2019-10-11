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СМИ: президент Южной Кореи не приедет на интронизацию императора Японии

Как сообщает агентство Yonhap, причиной стали торговые разногласия между странами

ТАСС, 11 октября. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не планирует присутствовать на интронизации нового императора Японии Нарухито 22 октября из-за торговых разногласий между странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

"Президент Мун не собирается присутствовать на церемонии", - приводит агентство слова источника из администрации президента Южной Кореи. Источник также добавил, что нежелание президента посетить мероприятие связано с позицией премьер-министра Японии Синдзо Абэ в торговом споре между государствами.

Помощники южнокорейского президента рассматривали присутствие Мун Чжэ Ина на интронизации японского императора в качестве возможности для урегулирования торговых разногласий. Согласно японским газетам, на церемонии будут присутствовать около 50 иностранных гостей, с которыми премьер-министр Абэ собирается встретиться.

Как указывает Yonhap, официально Сеул все еще не сообщил Токио имя своего представителя, который посетит Японию 22 октября. По данным агентства, наиболее вероятным кандидатом является премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.

В начале июля 2019 года Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных гаджетов. В августе Токио вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие по упрощенным схемам. В сентябре Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.

Теги
ЯпонияРеспублика КореяАбэ, СиндзоМун Чжэ ИнНарухито (император Японии)
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