СМИ: президент Южной Кореи не приедет на интронизацию императора Японии

ТАСС, 11 октября. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не планирует присутствовать на интронизации нового императора Японии Нарухито 22 октября из-за торговых разногласий между странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

"Президент Мун не собирается присутствовать на церемонии", - приводит агентство слова источника из администрации президента Южной Кореи. Источник также добавил, что нежелание президента посетить мероприятие связано с позицией премьер-министра Японии Синдзо Абэ в торговом споре между государствами.

Помощники южнокорейского президента рассматривали присутствие Мун Чжэ Ина на интронизации японского императора в качестве возможности для урегулирования торговых разногласий. Согласно японским газетам, на церемонии будут присутствовать около 50 иностранных гостей, с которыми премьер-министр Абэ собирается встретиться.

Как указывает Yonhap, официально Сеул все еще не сообщил Токио имя своего представителя, который посетит Японию 22 октября. По данным агентства, наиболее вероятным кандидатом является премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.

В начале июля 2019 года Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных гаджетов. В августе Токио вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие по упрощенным схемам. В сентябре Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.