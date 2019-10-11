Представитель коренного народа Папуа войдет в кабинет министров Индонезии

ТАСС, 11 октября. Президент Индонезии Джоко Видодо пообещал включить в новый состав кабинета министров представителя коренного народа провинций Папуа и Западное Папуа. Об этом в пятницу сообщает агентство Antara.

"Я прослежу за тем, чтобы в новом составе правительства были папуасы", - сказал президент на встрече со студентами из городов на западе острова Новая Гвинея. Однако он не уточнил число и должности, которые могут занять представители коренного народа в кабинете министров.

Президент Индонезии подтвердил, что новый состав правительства будет оглашен 20 октября, в день его президентской инаугурации, или 21 октября.

Как отмечает агентство, в текущем составе кабинета министров есть только один папуас - министр по вопросам расширения прав и возможностей женщин и защиты детей Йохана Сусана Йембисе.

В конце сентября 2019 года в провинциях Папуа и Западное Папуа произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли более 30 человек, десятки получили ранения. Манифестанты выступали против дискриминационной, по их мнению, политики центрального правительства в отношении папуасов. Кроме того, в регионе продолжает деятельность сепаратистская группировка "Движение "Свободное Папуа", которая выступает за отделение этих провинций от Индонезии.

В 1961 году после прекращения голландского колониального правления Папуа объявило о своей независимости. Однако власти Индонезии к 1969 году установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время. Статус индонезийской автономной провинции Папуа получило в 2003 году.