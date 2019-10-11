Лидеры стран ЕС обсудят санкции против Турции из-за операции в Сирии

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Лидеры государств - членов Европейского союза (ЕС) обсудят на следующей неделе возможность введения санкций против Турции за военную операцию в Сирии. Об этом в пятницу в эфире радиостанции France Inter сообщила государственный секретарь при Министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

"Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться, - ответила она на соответствующий вопрос журналиста. - Это будет обсуждаться в ходе [встречи] Европейского совета на следующей неделе".

Ранее во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что вопрос введения санкций против Анкары будет также рассмотрен на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, которое пройдет 14 октября в Люксембурге.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.