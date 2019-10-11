НАТО заявила Анкаре об опасности освобождения боевиков ИГ, удерживаемых курдами

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. НАТО заявила руководству Турции об обеспокоенности операцией на севере Сирии и об опасности освобождения боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), удерживаемых курдами. Об этом сообщил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

"Мы обсуждали также продолжающуюся операцию Турции на севере Сирии, и я выразил озабоченность НАТО этой операцией и риском дальнейшей дестабилизации региона. Хотя Турция имеет законные озабоченности в сфере безопасности, мы призываем Турцию действовать сдержанно. У нас есть общий противник - ИГ. В настоящей момент наша главная озабоченность заключается в том, чтобы захваченные джихадисты не получили возможность бежать", - сказал Столтенберг.

В то же время Столтенберг отметил, что Турция "находится на переднем крае в очень взрывоопасном регионе". "Никакая другая страна НАТО не подвергалась большему количеству террористических нападений, и ни одна страна НАТО не приняла столько беженцев из Сирии, как Турция", - заявил генсек альянса.

Ряд западных стран ранее выразили опасения, что военные действия Турции в Сирии приведут к возможному усилению запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". К таким государствам, в частности, относятся Германия, Канада и Франция. Более того, председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед сообщил ТАСС, что боевики ИГ "могли сбежать из тюрьмы в Камышлы, которая была обстреляна Турцией". Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 октября пообещал, что "Даиш" (арабское наименование ИГ) "не возродится на северо-востоке Сирии", а все заключенные из числа ее боевиков останутся в тюрьмах".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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