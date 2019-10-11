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WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ

По данным источника в Госдепе, Москва согласилась аккредитовать его на эту должность
Джон Салливан EPA-EFE/THIBAULT VANDERMERSCH
Описание
Джон Салливан
© EPA-EFE/THIBAULT VANDERMERSCH

ТАСС, 11 октября. Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным неназванного источника в Госдепартаменте, Москва согласилась аккредитовать Салливана на эту должность.

3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России.

Он был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа этого года он подал Трампу прошение об отставке.

В новость были внесены изменения (12:20 мск) — уточняется должность Салливана.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдХантсман, ДжонСалливан, Джон
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