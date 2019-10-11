СМИ: курды эвакуируют лагерь беженцев на севере Сирии из-за турецких обстрелов

ТАСС, 11 октября. Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) начали эвакуацию палаточного лагеря Мабрука, расположенного между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном на севере страны. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, данное решение было принято после того, как лагерь подвергся обстрелу со стороны турецких ВС. Отмечается, что на его территории проживают около 7 тыс. беженцев.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.