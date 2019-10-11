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Brexit

Туск заявил, что Великобритания все еще не представила реалистичного предложения по Brexit

При этом глава Евросовета отметил "положительные сигналы" от премьера Ирландии Лео Варадкара, которые дают надежду на заключение соглашения до конца октября

ТАСС, 11 октября. Власти Великобритании до сих пор не представили реалистичного предложения по вопросу выхода страны из Евросоюза. Об этом в пятницу на конференции с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"К сожалению, мы все еще находимся в ситуации, когда Великобритания не выступила с рабочим, реалистичным предложением", - сказал он. При этом Туск отметил "положительные сигналы" от премьера Ирландии Лео Варадкара, которые дают надежду на заключение соглашения до конца октября.

В четверг премьер-министры Великобритании и Ирландии провели переговоры, по итогам которых пришли к мнению, что возможность достижения соглашения сохраняется. Детали возможных развязок не приводятся, однако подчеркивается, что основными проблемами остаются вопросы таможенного контроля и выдачи торговых разрешений.

2 октября Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру предложения Лондона по вопросу таможенного режима на североирландской границе, который остается основным препятствием на пути к заключению соглашения об условиях Brexit. В ЕС отметили наличие в этих предложениях проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном. 9 октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил на сессии Европарламента о том, что не видит возможности прийти к соглашению с Лондоном из-за проблемы таможенного контроля на границе Великобритании с Ирландией на основании имеющихся предложений Джонсона.

Теги
КипрВеликобританияИрландияАнастасиадис, НикосТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, БорисВарадкар, Лео
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