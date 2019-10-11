Суд Киева восстановил Шевчука в должности судьи и председателя КС Украины

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда Украины (КСУ). Соответствующее решение в пятницу принял судья Андрей Федорчук, сообщил секретариат суда.

"Суд решил: административный иск Шевчука Станислава Владимировича удовлетворить в полном объеме. Признать противоправным и отменить постановление Конституционного суда Украины относительно незаконного увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи КСУ", - говорится в резолютивной части решения.

Кроме этого, Окружной админсуд обязал КСУ восстановить Шевчука в должности судьи и председателя суда. Это решение суда должно быть исполнено немедленно.

14 мая судьи КСУ на специальном пленарном заседании проголосовали за увольнение Шевчука на основании выводов постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Шевчук назвал свое увольнение "политическим заказом" и заявлял, что оспорит это решение.

В тот же день новым председателем Конституционного суда судьи выбрали Наталью Шапталу. 17 сентября у Шапталы закончились полномочия судьи КСУ, после чего ее на этой должности сменил Александр Тупицкий.