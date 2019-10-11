США перебросили стратегические бомбардировщики B-52 на учения в Европу

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты перебросили стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на базу британских ВВС Фэйрфорд, самолеты примут участие в маневрах в Европе. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке Трой Дэвис.

Он подчеркнул, что бомбардировщики покинули авиабазу ВВС США Барксдэйл (штат Луизиана) и прибыли в Великобританию в четверг для "летных учений". "Развертывание [бомбардировщиков] включает совместные учения в зоне ответственности Европейского командования ВС США для повышения уровня совместимости бомбардировщиков, - отметил Дэвис. - Совместные маневры с партнерами, союзными державами и авиационными подразделениями ВВС США способствуют боеготовности дислоцированного [в Европе] контингента, а также позволяют нам выстраивать прочные и стратегические отношения, необходимые для решения широкого круга глобальных задач", - пояснил представитель командования.

"Бомбардировщики не будут нести настоящее вооружение во время учений. Если боевое оружие будет использоваться в рамках оперативных задач, то это будет осуществляться в координации с принимающей страной", - заключил он.

В марте этого года США уже перебрасывали группу из шести стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазу Фэйрфорд. Они находились там месяц, после чего покинули Великобританию.