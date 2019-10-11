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Экс-посол США на Украине Йованович заявила, что ее отставки добивался лично Трамп

По словам Мари Йованович, в начале марта Госдепартамент предложил ей продолжить возглавлять американскую дипмиссию в Киеве до 2020 года, однако уже в апреле ей было приказано вернуться в Вашингтон "следующим рейсом"

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович сказала, что ее отставки весной этого года добивался лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. С соответствующим заявлением Йованович выступила в пятницу во время дачи показаний в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома. Текст ее выступления приводит газета The New York Times.

По словам Йованович, в начале марта Госдепартамент предложил ей продолжить возглавлять американскую дипмиссию в Киеве до 2020 года, однако уже в апреле ей было приказано вернуться в Вашингтон "следующим рейсом". "Я встретилась с заместителем госсекретаря, который рассказал мне о сокращении срока моей службы. Он сказал, что президент потерял уверенность во мне и не хочет, чтобы я продолжала работать в качестве посла, - указала Йованович. - Он добавил, что против меня была развернута кампания и что президент с лета 2018 года оказывал давление на Госдепартамент с целью сместить меня".

Экс-посол США в Киеве заявила, что никогда не добивалась прекращения антикоррупционных расследований на Украине.

"Что касается моей службы на Украине, я хочу категорически заявить, что я никогда ни сама, ни через третьих лиц, ни прямо, ни косвенно не распоряжалась, не предлагала и не просила власти или чиновников на Украине (или где-либо еще) отказаться от расследования или преследования [на почве обвинений] в коррупции", - сказала Йованович. "Как недавно признал бывший генеральный прокурор Украины [Юрий] Луценко, домыслы о том, что я составила или распространила список "неприкасаемых" лиц, являются абсолютной ложью", - указала она.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
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