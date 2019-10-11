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Военная операция Турции на севере Сирии

Эрдоган отверг обвинения Запада в убийстве турецкими военными курдов

По словам президента Турции, ВС республики борются с террористическими элементами

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отверг в пятницу обвинения ряда европейских стран и США в том, что турецкие военные в ходе операции "Источник мира" в Сирии убивают курдов. По словам лидера, ВС республики борются с террористическими элементами.

"США и Запад говорят нам: "Вы убиваете курдов". Курды - это наши братья. Мы не боремся с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - подчеркнул президент в эфире телеканала NTV. - Со всех сторон сыплются угрозы, призывы остановить операцию. Мы продолжим нашу борьбу и обеспечим безопасность этого региона".

Кроме того, Эрдоган рассчитывает на поддержку других стран в вопросе проведения операции в Сирии.

"Мы ожидаем, что все наши друзья поддержат нашу операцию. Без безопасности не будет мира", - добавил он.

Как утверждает президент, "после уничтожения террористов к востоку от реки Евфрат Турция обеспечит возвращение сирийцев на эти территории".

Теги
ТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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