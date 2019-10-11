СМИ: восемь мирных жителей погибли при обстреле турецкого города рядом с Сирией

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь мирных жителей погибли в результате обстрела турецкого города Нусайбин, расположенного на границе с Сирией. Об этом сообщает в пятницу Анатолийское агентство.

По его данным, по населенному пункту велся минометный обстрел со стороны членов Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", против которых Анкара в настоящий момент проводит операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. В результате нападения пострадали еще 35 человек.

Таким образом, не менее 13 мирных жителей турецких городов погибли в атаках курдских формирований - восемь в Нусайбине, три в Акчакале, два в Суруче.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.