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Выборы президента США - 2020

Кандидаты на пост президента США проведут в канун выборов серию теледебатов

В них будет также участвовать Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Кандидаты на пост президента США от Республиканской и Демократической партий в сентябре и октябре 2020 года проведут серию из трех общенациональных теледебатов. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

В них будет участвовать Дональд Трамп, кандидатуру которого на второй президентский срок должен утвердить 24-27 августа 2020 года съезд Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Имя его соперника будет названо на Национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

Первые теледебаты состоятся 29 сентября 2020 года в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые - 15 октября в Университете штата Мичиган и третьи - 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Теледебаты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск) и продолжаться 90 минут. Прямую трансляцию будут вести все крупнейшие телекомпании США.

Время и место проведения теледебатов кандидатов на пост президента и вице-президента определяет созданная в 1987 году непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам, деятельность которой финансируется за счет частных пожертвований.

59-е выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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