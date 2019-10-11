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Трамп: Эр-Рияд согласился возместить США затраты на переброску войск в королевство

Саудовская Аравия - "очень хороший союзник", отметил глава Белого дома

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии согласились компенсировать Соединенным Штатам финансовые затраты на переброску дополнительных американских сил в королевство. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Луизиана.

"Мы отправляем военнослужащих и технику на Ближний Восток, чтобы помочь Саудовской Аравии. <...> Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помочь им. Мы это ценим", - отметил глава государства.

"Саудовская Аравия - очень хороший союзник с той точки зрения, что мы с ними очень хорошо ладим, это чрезвычайно важный игрок на Ближнем Востоке, отношения [между двумя странами] очень хорошие, и они покупают у нас различную продукцию на сотни миллиардов долларов не только военного характера. Военную технику [они приобрели] на $110 млрд - это миллионы рабочих мест", - добавил Трамп.

Ранее в пятницу Пентагон объявил о том, что США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Вашингтон, подчеркнули в ведомстве, не ищет конфликта с Тегераном, но будет поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовым ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, Дональд
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