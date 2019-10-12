Помпео заявил, что его советник ушел в отставку не из-за скандала вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отрицает, что причиной отставки его старшего советника Майкла Маккинли стал скандал вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов. Соответствующую точку зрения глава внешнеполитического ведомства США озвучил в пятницу в интервью ряду американских телеканалов.

Газета The Washington Post (WP) ранее в тот же день выступила с утверждением, что Маккинли ушел в отставку в свете роста недовольства в Госдепартаменте. Оно якобы было вызвано тем, что Помпео "не может поддержать сотрудников, связанных со скандалом вокруг Украины". По версии издания, примером этого является то, что Помпео не вступился за Мари Йованович, которая до мая текущего года была послом в Киеве. Сама она заявила, что ее отставки добивался президент США Дональд Трамп.

"Я знаю Майкла Маккинли уже довольно долго, он работал в Госдепартаменте 37 лет. Он привел мне целый ряд убедительных и уважительных причин, по которым ему и его семье нужно начать новый этап в жизни", - сказал Помпео в интервью телеканалу WKRN-TV. В свою очередь в интервью телеканалу WSMV-TV госсекретарь США уточнил, что версии относительно отставки Маккинли, приведенные WP и рядом других СМИ, не соответствуют действительности.

В беседе с журналистами газеты The Tennessean Помпео также подчеркнул: "Я защищаю всех сотрудников Госдепартамента США". "Пока сотрудники Госдепартамента поступают правильно, пока они действуют в соответствии с законом, выполняя указания президента Трампа и Америки, я всегда буду на их стороне. Я всегда выступлю в их защиту", - пояснил он.

Скандал в Вашингтоне

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского разбирательства в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.