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NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Как отмечает газета, расследование касается деятельности Рудольфа Джулиани на Украине
Рудольф Джулиани EPA/MACIEJ KULCZYNSKI
Описание
Рудольф Джулиани
© EPA/MACIEJ KULCZYNSKI

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.

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По словам ее источников, расследование касается деятельности Джулиани на Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в этой стране. Следователи намерены установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

Теги
СШАТрамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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