NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.
По словам ее источников, расследование касается деятельности Джулиани на Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в этой стране. Следователи намерены установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.