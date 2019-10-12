NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.