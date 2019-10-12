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Reuters: связанный с адвокатом Трампа Лев Парнас работал на юристов Фирташа

Лев Парнас был переводчиком у юристов, представляющих украинского бизнесмена, отмечает агентство

ТАСС, 12 октября. Один из двух бизнесменов, задержанных в США по подозрению в содействии адвокату президента США Рудольфу Джулиани, работал с юристами украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката.

По его данным, Лев Парнас был переводчиком у юристов, представляющих Фирташа, которого американские власти обвиняют во взяточничестве. Последний не может покинуть Австрию с 2014 года из-за судебных процессов. Юридическая фирма, где работал Парнас в последние несколько месяцев, занималась, в частности, делом об экстрадиции Фирташа в США. И Парнас, и Фруман работали на украинского предпринимателя еще до того, как первый присоединился к команде юристов.

Джулиани сообщил Reuters, что оба мужчины в течение последних двух месяцев неоднократно были в Вене, где сейчас проживает Фирташ, однако не объяснил причину этих поездок. В прошлом месяце в интервью Рейтер Парнас заявил, что обвинение в отношении Фирташа было сфабриковано американскими прокурорами и дипломатами.

В четверг газета The Wall Street Journal информировала о том, что два жителя штата Флорида Лев Парнас и Игорь Фруман, предположительно, содействовали адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью привлечения средств российского предпринимателя на финансирование ряда американских избирательных кампаний, а также в нарушениях при ведении лоббистской деятельности в интересах украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Джулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
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